مجلس محافظة السليمانية يعلق جلسته احتجاجا على حرق “الصنوبر”

علق اعضاء مجلس محافظة السليمانية جلستهم الخاصة التي كان من المقرر عقدها اليوم الاربعاء لمناقشة قضية إحتراق اشجار الصنوبر، وجبل “کویژه”.

وقال هاوسر محمد عضو مجلس المحافظة لوكالة شفق نيوز، انه “بعد حادث احراق اشجار الصنوبر فې السلیمانیة طالبنا بتشكيل لجنة خاصة للتحقیق فې الحادث، و طالبنا من المجلس بتخصیص جلسة لمعرفة اسباب الحادث واستدعاء الجهات المختصة في السلیمانیة”.

واستدرك القول انه “لم یحضر أي من الجهات الذې طالبنا باستدعائها لكشف الحقائق لذلك قررنا تعلیق الجلسة”، مطالبا “اللجنة بأکمال تحقيقاتها، و تقدیمها للمجلس”.

وكان عضو برلمان اقليم كوردستان عن حركة التغيير علي حمه صالح قد ذكر في 17 من شهر ايلول الجاري ان عددا من “المتنفذين” في محافظة السليمانية يخططون لإفتعال حريق في عشرات الدونمات من الاراضي التي تحتوي على اشجار طبيعية بهدف تحويلها الى معارض للسيارات.

وقال صالح في منشور له على “فيسبوك” إن هؤلاء المتنفذين يخططون في ليلة وغلسة لإضرام النيران في اشجار الصنوبر على طريق “رابرين – طاسلوجة”، وبعدها يحولون 120 دونما من الاراضي الى معارض للسيارات ويحققون ارباحا مالية تُقدر بـ100 مليون دولار امريكي.

وعاود صالح امس بنشر تسجيل فيديوي يؤكد فيه تحقق ما حذر منه حيث ظهرت النيران وهي تشتعل باشجار الصنوبر على طريق طاسلوجة.

وكشف مصدر في مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم 18 من شهر ايلول عن فتح تحقيق حول اضرام النيران بأشجار الصنوبر على طريق طاسلوجة في محافظة السليمانية.

وقال المصدر في تصريح عممه على وسائل الاعلام، انه ما يتعلق بإحراق اشجار الصنور على الطريق المذكور فإن مجلس الوزراء شرع بفتح تحقيق بهذا الشأن.

واوضح المصدر ان كل من: وزارة الداخلية، و وزارة الزراعة والموارد المائية، وهيئة البيئة، وبالتعاون مع محافظة السليمانية ستتحرى لمعرفة اسباب احراق الصنوبر، ومساحة من الارض.