الصدر يهاجم قادة وفصائل شيعية ويوجه دعوة تخص السفارة الامريكية

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الاربعاء من فصائل شيعية وقيادات منضوية تحت لوائها في ظل تزايد الهجمات المسلحة التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في العراق، داعيا الى تقنين التواجد الاجنبي، والسفارة الامريكية عبر اتباع السبل القانونية والسلمية.

وقال الصدر في تغريدة له نشرها على منصات التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم، مخاطبا “المقاومة”، إن “القوى الخارجية تريد النيل من عراقنا، وأمنه، واستقراره، وسيادته اذن فلنعمل معا من اجل انهاء التواجد العسكري للمحتل، وكذا تقنين سفارته اولاً بالطرق البرلمانية، والدولية وبكل ما أُوتينا من حجة وقوة”.

واردف قائلا “فإن ابوا فليكن العراق حكومةً وشعباً، وتحت انظار مراجعنا الاعلام ومن دون تدخل خارجي ضد التواجد الامريكي ولنقاومهم معا منفردين”.

وتابع الصدر بالقول في تغريدته الموجهة “كليّ أمل بالكثير منكم ألّا تطيعوا بعض الفصائل والقيادات التي كويتم من نار عصيانها وتكبرها عليكم وعلى عراقنا”.

يأتي هذا في وقت تزايدت فيه الهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية من البلدان الاخرى في العراق بينها سفارة الولايات المتحدة الامريكية من قبل مجاميع مسلحة تتهمها واشنطن بأنها موالية الى إيران.

وكان الكاظمي قد قال امس في جلسة مجلس الوزراء ان تزايد تلك الهجمات جعلت البعثات الدبلوماسية للبلدان تفكر باغلاق ممثلياتها في العراق.

ومنذ ان اغتالت امريكا قائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي “ابو مهدي المهندس”، ورفقائهما بضربة صاروخية عبر طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام الحالي كثفت المجاميع المسلحة الشيعية الموالية لطهران من عملياتها التي تستهدف القوات الاجنبية في العراق.