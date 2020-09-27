سبتمبر 27, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يوجه رسالة تعزية لعمار الحكيم

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يوجه رسالة تعزية لعمار الحكيم

 وجه الرئيس مسعود بارزاني، يوم الأحد، رسالة تعزية الى رئيس تحالف “عراقيون”، عمار الحكيم.

وجاء في نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة السيد عمار الحكيم المحترم

تلقينا بحزن وأسى كبيرين نبأ وفاة العلامة آية الله العظمى السيد محمد حسين الحكيم، عميد أسرة آل الحكيم واذ نعزيكم ونشاطركم أحزانكم بهذا المصاب الأليم، نتوجه الى الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويلهمكم وآل الحكيم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه لراجعون

أخوكم مسعود بارزاني

27 ايلول 2020

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