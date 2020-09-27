نيجيرفان بارزاني والأعرجي يشددان على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية

اكد رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني ومستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في بغداد.

وجاء ذلك، اليوم الأحد، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني للأعرجي في اربيل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الاقليم ان نيجيرفان بارزاني والأعرجي بحثا آخر التطورات الأمنية في العراق، حيث شدد الجانبان على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة الهجمات التي تستهدف مطار بغداد والمنطقة الخضراء وقواعد عسكرية عراقية، فضلاً عن عمليات الاغتيال في بغداد ومناطق الجنوب، على الرغم من تعهدات متكررة لحكومة مصطفى الكاظمي بقطع دابر “الخارجين عن القانون”.

وتناول اللقاء تحركات تنظيم داعش وسبل مواجهته بالتنسيق مع التحالف الدولي، خصوصا في المناطق المتنازع عليها والمندرجة ضمن المادة 140 من الدستور العراقي.