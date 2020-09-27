مسرور بارزاني والأعرجي يبحثان التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأحد، مع مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي أهمية التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن مسرور بارزاني استقبل اليوم وفداً من الحكومة الاتحادية برئاسة مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي.

وأضاف البيان أنه “جرى في الاجتماع، الذي حضره وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية وأهمية التنسيق الأمني المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وخصوصاً في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وذلك للتصدي إلى تهديدات تنظيم داعش”.

وكان مسرور بارزاني قال في مناسبات عديدة إن تنظيم داعش بات يشكل تهديداً جدياً على المناطق المتنازع عليها ومنها محافظة كركوك.

وشهدت محافظة كركوك في الأيام القليلة الماضية هجمات وعمليات خطف كان داعش قد تبناها ونشر تسجيلاً مصوراً يظهر قطع رؤوس عناصر في الحشد العشائري في مشهد أعاد للأذهان نشاطاته الدموية خلال سنوات سيطرته على ثلثي مساحة العراق.

وعلى الرغم من أن العراق أعلن النصر على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لا يزال يشن هجمات دامية وخصوصاً في أطراف المدن.

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