فيروس كورونا يشل سياحة دهوك ويشغل فنادقها

كشفت مديرية سياحة محافظة دهوك باقليم كوردستان، الاحد، عن انخفاض كبير في حركة السياحة بالمحافظة، بسبب جائحة كورونا، فيما لفتت الى تخصيص ٣٥ فندقاً للحجر الصحي ولمعالجة المصابين بالفيروس.

وقال مدير سياحة دهوك عبيدالله داود، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن “السياحة في المحافظة تأثرت سلباً مع تفشي فيروس كورونا”، مشيراً إلى أن “انخفاضاً بنسبة 85% طرأ على اعداد السائحين هذا العام خلافاً لما خططناه لهذا العام بأن يصل عدد السائحين الى 600 الف شخص”.

وأضاف عبيد الله أن “الواردات من القطاع السياحي انخفضت ايضاً بنسبة 65% وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في المحافظة”، مبيناً بشأن دور القطاع السياحي في دعم القطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا أن “ثلاثين فندقاً تم تخصيصها للحجر الصحي فضلاً عن استخدام خمسة فنادق كمستشفى لمعالجة المصابين فيها”.

وطالب عبيدالله في ختام حديثه بالمؤتمر الصحفي حكومة اقليم كوردستان بتبني مشروع دائرته “بجعل دهوك العاصمة السياحية للإقليم ودعم القطاع الخاص لتعزيز البنية التحتية للسياحة والسماح للشركات السياحية بالعمل ونقل السائحين بالحافلات الى دهوك كبقية محافظات اقليم كوردستان”.

وقررت دائرة سياحة محافظة دهوك بإقليم كوردستان، في وقت سابق، فتح المواقع السياحية لفئة محددة وبدون فحوصات فيروس كورونا، ودعت الشركات والمكاتب السياحية من محافظات اربيل والسليمانية وحلبجة “لنقل سائحيها الى دهوك من دون ان تقوم الفرق الصحية في المنافذ بإجراء فحوصات كورونا للسائحين”.

كما أعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، أن محافظة اربيل اعادت فتح ابوابها امام المجموعات السياحية القادمة من بقية مدن ومحافظات العراق، فيما كشفت الهيئة عن العمل في 227 مشروعاً سياحياً ضمن خطتها للعام الجاري 2020، مؤكدة وجود بوادر طيبة لانتعاش الحركة السياحية برغم الانحسار بسبب انتشار جائحة كورونا.