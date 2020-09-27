تحالف “سني” يحذر من خطورة قرار اصدره الفياض ويدعو الكاظمي للتدخل

طالب تحالف القوى العراقية، اليوم الاحد، بالغاء أمر ديواني أصدره رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يقضي بربط “الحشد العشائري” بالهيئة، محذراً من خطورة هذا القرار وتداعياته.

وقال رئيس كتلة تحالف القوى العراقية النائب فلاح حسن زيدان في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان بمشاركة نواب التحالف، “إشارة الى الامر الاداري المرقم 3743 في 16 ايلول 2020 الصادر عن هيئة الحشد الشعبي فاننا نود ان نبين أن الحشود العشائرية هي حشود شكلت لمشاركة القوات الامنية لتحرير الارض من العصابات الارهابية، ومن ثم مسك الارض وحفظ الامن في مناطقها”.

وأضاف أن “الامر الذي صدر يخالف ذلك جملة وتفصيلاً، وكذلك فأن اغلب الاسماء هي اسماء تابعة لجهات سياسية”، مبيناً أن “تسيس هذا الملف فيه خطورة كبيرة على الامن في هذه المحافظات (نينوى الانبار ديالى صلاح الدين كركوك)”.

وأوضح أنه “في الوقت الذي ندعم فيه الحكومة في ضبط السلاح واستقلال الاجهزة الامنية وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا فاننا نحذر من تداعيات هذا الامر على الامن وتكرار ماحصل في عام 2014”.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة “بالغاء هذه الاوامر وربط الحشود العشائرية بالقائد العام للقوات المسلحة وادارتها من قبل قيادات العمليات التابعة لوزارة الدفاع من ناحية العمليات والانتشار والادارة”.

وأصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في 16 ايلول الحالي، أمرا ديوانيا يقضي باعتماد الهيكل التنظيمي لتشكيلات الانبار ، نينوى ، كركوك، ديالى، بمديرة عمليات الحشد، وتكليف 17 شخصاً لقيادتها.