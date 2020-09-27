السفارة الأمريكية تنشر تحذيراً لسكان بغداد

نشرت السفارة الأمريكية لدى العراق، اليوم الأحد، تحذيراً لسكان العاصمة بغداد، بصدد اختبارات ستجريها في السفارة خلال اليومين القادمين.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على ‹فيس بوك›: «خلال اليومين القادمين، ستُجري السفارة الأمريكية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا».

أضافت السفارة «سيصل صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء إلى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند إجراء هذه التدريبات».

وأعربت السفارة الأمريكية عن اعتذارها «عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك».

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