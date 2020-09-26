أربيل تستهجن مهاجمة الدبلوماسيين وتعرض “المساعدة الأمنية” لبغداد

أربيل تستهجن مهاجمة البعثات الدبلوماسية وتعرض “المساعدة الأمنية” لبغداد

عبّر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن قلقه بعد استهداف البعثات الدبلوماسية والمواقع التي يتمركز فيها عسكريون من التحالف الدولي في مناطق متعددة من العراق، وأبدى دعمه للجهود الرامية لمنع وقوع المزيد من الهجمات.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة الهجمات التي تستهدف مطار بغداد والمنطقة الخضراء وقواعد عسكرية عراقية، فضلاً عن عمليات الاغتيال في بغداد ومناطق الجنوب، على الرغم من تعهدات متكررة لحكومة مصطفى الكاظمي بقطع دابر “الخارجين عن القانون”.

وقال نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر “نتابع بقلق بالغ التهديدات والهجمات الأخيرة ضد البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي التي تحمي العراقيين من الإرهاب”.

وتابع “ندعم جهود القيادات العراقية الرامية لمنع تكرار الهجمات ونؤكد استعدادنا للمساعدة في ضمان الأمن والاستقرار في البلاد”.

نتابع بقلق بالغ التهديدات والهجمات الاخيرة ضد البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي التي تحمي العراقيين من الإرهاب. ندعم جهود القيادات العراقية الرامية لمنع تكرار الهجمات ونؤكد استعدادنا للمساعدة في ضمان الامن والاستقرار في البلاد. — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) September 25, 2020

وغالباً ما تعلن جماعات غير معروفة مسؤوليتها عن عمليات القصف، لكن خطابها لا يخرج عن إطار شعارات سائدة لدى إيران وحلفائها المنخرطين في فصائل الحشد الشعبي، وهو ما يكرره كثير من المسؤولين العراقيين وكبار القادة العسكريين في واشنطن.

ومؤخراً، اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعضاً من فصائل الحشد الشعبي بشن تلك الهجمات وأعمال القصف وتنفيذ اغتيالات في العراق، وحذر من أن تلك الجماعات تعمل على إضعاف العراق وتقوية القوى الخارجية ولاسيما الوجود الأمريكي في البلاد.

ونأى الحشد الشعبي بنفسه عن تلك الجماعات، وأدان في بيان نادر للغاية، استهداف البعثات الدبلوماسية. ودعا الصدر للتحقيق وكشف المنفذين.

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل واين ماروتو قال لكوردستان 24 في مقابلة سابقة إن الهجمات الصاروخية التي تشنها “جماعات خارجة على القانون”، ومنها الجماعات الموالية لإيران ليست موجهة ضد قوات التحالف بقدر ما هي تستهدف العراقيين.

وتنحي الولايات المتحدة باللائمة على فصائل مدعومة من إيران في شن الهجمات رداً على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني مطلع العام الجاري.