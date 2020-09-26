إقليم كوردستان.. تسجيل 520 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، (26 أيلول 2020)، تسجيل 520 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إنه تم تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع: 109 في أربيل، و95 في السليمانية، و21 في كرميان، و271 في دهوك، و24 في حلبجة.

حالات الشفاء الجديدة بلغت 264 حالة، موزعة على: 199 في أربيل، و19 في السليمانية، و25 في كرميان، و21 في حلبجة.

بينما بلغت حالات الوفيات الجديدة 33 حالة، بواقع: 9 في أربيل، و7 في السليمانية، و1 في كرميان، و1 في رابرين، و13 في دهوك، و2 في حلبجة.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان منذ بدء انتشاره إلى 45215 حالة، وحالات الشفاء إلى 28938، وحالات الوفيات 1650 حالة.