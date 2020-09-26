جينيل إنرجي وغولف كيستون تتسلمان نحو 20 مليون دولار من إقليم كوردستان مقابل مبيعات النفط

أعلنت شركة “جينيل إنرجي” تلقيها دفعة صافية تزيد عن 10 ملايين دولار، من حكومة إقليم كوردستان، مقابل مبيعاتها النفطية في شهر آب الماضي.

كما تلقت “غولف كيستون” صافي مبلغ مماثل من حكومة إقليم كوردستان لهذا الشهر، وفقاً لإحدى شركات الخدمات المالية الأميركية.

وحصل شركاء “طق طق” على مدفوعات إجمالية قدرها 4.7 مليون دولار، وبلغ صافي نصيب جينيل 2.6 مليون دولار.

وقالت شركة “جينيل إنرجي” في بيان لها إن شركاء “طاوكي” قد تلقوا دفعة إجمالية قدرها 33.8 مليون دولار، وصافي حصة “جينيل إنرجي” من المدفوعات هو 8.2 مليون دولار.

ويقع حقل “طق طق” النفطي في محافظة السليمانية أما حقل “طاوكي” النفطي فيقع في محافظة دهوك.

كما تلقت شركة “غولف كيستون”، التي تدير حقل “شيخان” النفطي في محافظة دهوك، مدفوعات إجمالية قدرها 12.5 مليون دولار، حسبما أفادت شركة “مورنينغ ستار” للخدمات المالية في الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات عام 2017، فإن حكومة إقليم كوردستان مدينة بنحو 3 مليارات دولار لشركات النفط العاملة في إقليم كوردستان.

وتصدر حكومة إقليم كوردستان ما يقرب من 400 ألف برميل من النفط يومياً عبر خطوط الأنابيب مع تركيا.

وأدى انتشار فيروس كورونا والخلافات على الميزانية مع بغداد والانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى أزمة اقتصادية، مما جعل حكومة إقليم كوردستان غير قادرة على دفع رواتب موظفيها المدنيين بالكامل وفي الوقت المحدد.

وتسبب خط أنابيب النفط مع تركيا في خلافات كبيرة مع بغداد، والتي خفضت في الماضي حصة أربيل في الميزانية.

وقالت شركة “ديلويت” العملاقة للتدقيق في شهر أيار الماضي، إن حكومة إقليم كوردستان باعت نفطاً ومكثفات تزيد قيمتها عن 8.3 مليار دولار في 2019، مقابل 7.75 مليار دولار في عام 2018.