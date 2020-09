الرئيس بارزاني في السنوية الثالثة لإستفتاء الاستقلال : لن ننحني

يصادف اليوم الجمعة الـ 25 من سبتمبر / أيلول الذكرى السنوية الثالثة لاستفتاء الاستقلال الذي جرى في إقليم كوردستان ، كما وشارك فيه المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) وفي مقدمتها كركوك.

وكان قد تم اتخاذ قرار اجراء الاستفتاء في 7 يونيو / حزيران 2017 حيث عقد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الذي كان يتولى حينها منصب رئيس اقليم كوردستان اجتماعًا واسع النطاق في أربيل لتحديد موعد استفتاء الاستقلال بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومسؤولين من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان .

وحدد الاجتماع الـ 25 من سبتمبر / ايلول 2017 ، موعداً لاجراء الاستفتاء على ان يتم في إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة الإقليم او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ، وقد جرى في الموعد المحدد ، ونال خيار الاستقلال الاغلبية الساحقة من الاصوات ، حيث صوت اكثر من 93 بالمئة من المشاركين في العملية لصالح الاستقلال .

الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الذي قادة عملية الاستفتاء ، استذكر المناسبة ، على حسابه في تويتر ، اليوم الجمعة ، بعبارة مختصرة ، فكتب “لن ننحني” ، في إشارة الى الإرادة القوية لشعب كوردستان وتحديه كل الصعاب التي واجهته في نضاله من اجل نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها الاستقلال .

وعبارة “لن ننحني” مقتبسة من حديث احد قادة البيشمركة خلال احدى المعارك التي خاضتها هذه القوات بعد استفتاء الاستقلال عندما شنت القوات والميليشيات العراقية هجوماً واسع النطاق وغير مبرر على كركوك وبقية (المتنازع عليها) ، اذ فيما كان القصف المدفعي شديداً على موقعهم صرخ في مقاتلي البيشمركة الذين حاول بعضهم اتخاذ ساتر من القصف “لاتنحنوا .. لاتنحنوا” فاشتهرت العبارة .

We do not bow down. pic.twitter.com/BqCxpHwr2n

— Masoud Barzani (@masoud_barzani) September 25, 2020