سبتمبر 22, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الرئيس بارزاني والمبعوث الرئاسي الأمريكي يبحثان الوضع الكوردي في سوريا ومستجدات المنطقة

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
81 مشاهدة

الرئيس بارزاني والمبعوث الرئاسي الأمريكي يبحثان الوضع الكوردي في سوريا ومستجدات المنطقة

استقبل الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من العاصمة أربيل ، اليوم الثلاثاء ، المبعوث الرئاسي الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش ، المبعوث الأميركي الخاص بالشأن السوري، جيمس جيفري، ووفد مرافق.

جرى خلال اللقاء ، بحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة ، فيما قدّم المبعوث الرئاسي الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش ، للرئيس بارزاني ، نبذة عن رؤية واستراتيجية بلاده حول الحوار الاستراتيجي بين أمريكا واربيل وبغداد ، والقضايا الآنية ، والمعادلات القائمة في المنطقة.

وفي جانب آخر من الاجتماع ، جرى تسليط الضوء على مستقبل الشعب الكوردي في سوريا ، كما جرى بحث الجهود المبذولة للتقريب بين الأطراف الكوردية السورية والحوار فيما بينها .

اللقاء تناول ايضاً ، الإشارة الى بقاء تهديدات داعش ، حيث تم التأكيد على التحالف والتنسيق بين الجانبين في الحرب ضد ارهابيي داعش في سوريا والعراق.

كما شكّل قضية اللاجئين واعادتهم الى مناطقهم محوراً آخر من اللقاء .

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.