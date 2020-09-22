الاتحاد الأوربي يجدد دعمه لإقليم كوردستان

الرئيس بارزاني استقبل سفير الاتحاد لدى بغداد

استقبل الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من العاصمة أربيل ، اليوم الثلاثاء ، سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق مارتن هوس .

الدبلوماسي الأوربي عبّر خلال اللقاء عن تثمينه لنضال شعب كوردستان في سبيل الحرية والديمقراطية ، مجدداً التأكيد على دعم الاتحاد الأوربي لإقليم كوردستان.

من جانبه ، الرئيس بارزاني قدّم نبذة عن تاريخ نضال الشعب الكوردي والمآسي التي تعرض لها ، مؤكداً على ان شعب كوردستان يؤمن بالسلام والحوار من اجل حل كل خلافاته مع بغداد.

كما جرى في جانب آخر من الاجتماع ، تبادل وجهات النظر حول العملية السياسية في العراق ، والعلاقات بن إقليم كوردستان وبغداد ، وجرى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العراق والانتخابات المقبلة.

الجهود العالمية لمواجهة وباء كورونا وتداعيات هذا الوباء ، شكل محوراً آخر من اللقاء.