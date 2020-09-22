جيفري يؤكد لنيجيرفان بارزاني مواصلة الدعم الأميركي لإقليم كوردستان

أكد الممثل الخاص للولايات المتحدة الأميركية لدى سوريا، المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد داعش، جيمس جيفري، اليوم الثلاثاء، (22 أيلول 2020)، خلال اجتماعه مع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في أربيل، على مواصلة دعم بلاده للإقليم.

وأفادت رئاسة إقليم كوردستان في بيان بأن نيجيرفان بارزاني استقبل اليوم جيمس جيفري والوفد المرافق له، في اجتماع حضره وزير شؤون البيشمركة ورئيس أركان البيشمركة ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم.

وبحث الاجتماع آخر تطورات الأوضاع في سوريا ومهام التحالف الدولي ضد داعش ومكافحة أنشطة ومخاطر “الإرهاب” في سوريا والعراق، وأحوال الكورد وحوار الأطراف الكوردية في سوريا لحل المشاكل وتوحيد الصف بينها.

وشدد جيفري خلال الاجتماع على استمرار أميركا والتحالف الدولي في مساندة الكورد وشركائهم لمواجهة “الإرهاب” والقضاء النهائي على داعش في سوريا وإقليم كوردستان والعراق، لافتاً إلى “تقديم كل المساعدات اللازمة للبيشمركة والقوات العراقية بهذا الغرض”.

كما عبر المبعوث الأميركي عن دعم وترحيب الولايات المتحدة بين الأطراف الكوردية في سوريا لحل الخلافات، مشيراً إلى الدور الإيجابي للرئيس نيجيرفان بارزاني وإقليم كوردستان في الحوار بين الأطراف الكوردية في سوريا والتقريب بينها وحثها على حل مشاكلها.

بدوره، قدم رئيس إقليم كوردستان شكره للولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش على الدعم والمساعدة المتواصلَين، مؤكداً على أهمية والحاجة إلى استمرار مهام التحالف الدولي بالنسبة لإقليم كوردستان والعراق وشركائهما في المنطقة حتى ضمان القضاء التام على داعش.

وسلط الاجتماع الضوء أيضاً على مسائل أخرى ومنها فيروس كورونا وتداعياته على سوريا وإقليم كوردستان والعراق والإجراءات والخطوات المتخذة لمواجهته، إضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد، والقضية الكوردية في سوريا، والوجود العسكري الأجنبي في سوريا والأوضاع في المنطقة عموماً، وجهود حماية الاستقرار، إلى جانب عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت الخارجية الأميركية، أعلنت مساء أمسٍ الاثنين، في بيان، اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، عن زيارة جيفري لإقليم كوردستان، حيث أشارت إلى أنه وصل مساء الأحد إلى أربيل، ليجتمع مع كبار المسؤولين، على رأسهم الرئيس نيجيرفان بارزاني، حيث أكد جيفري على مواصلة الدعم للتأكيد على هزيمة داعش في العراق وسوريا بشكلٍ نهائي، وإرساء الأمن والاستقرار في المناطق المحررة من قبضة داعش.

وحسب البيان، أكد جيفري، على مواصلة الدعم، للقوات الأمنية في العراق، من ضمنها قوات البيشمركة، في حربها ضد داعش، والالتزام الأميركي بعراقٍ قوي، ذو سيادة، ومستقر.

وكان المبعوث الأميركي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، وصل الأحد إلى كوردستان سوريا واجتمع مع الأطراف السياسية هناك.

وأكدت الخارجية الأميركية، أن جيفري اجتمع مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية ووفود الحوار الكوردي _ الكوردي ورؤساء العشائر في دير الزور.

وصرح عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، نشأت ظاظا، لشبكة رووداو الإعلامية أن محادثات جيفري مع الطرفين الرئيسين في كوردستان سوريا بحث في أحدث مستجدات العلاقة بين المجلس الوطني الكوردي في سوريا وحزب الاتحاد الديمقراطي، بهدف وضع آلية لاتفاق دائم بين الجانبين.

كما اجتمع جيفري في الحسكة مع المجلس الوطني الكوردي في سوريا وأحزاب الاتحاد الوطني الكوردي في سوريا، حيث أكد دعم حكومة بلاده للحوار الكوردي – الكوردي، ومواصلة عقد المزيد من الاجتماعات.