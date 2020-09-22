مسرور بارزاني يستقبل وفداً أمريكياً برئاسة السفير جيمس جيفري

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً أمريكياً برئاسة السفير جيمس جيفري

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 22 أيلول (سبتمبر) 2020، وفداً أمريكياً برئاسة المبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش والممثل الخاص لشؤون سوريا السفير جيمس جيفري.

وجرى في اللقاء، بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية وأهمية التعاون وسبل مساعدة قوات البيشمركة والجيش العراقي للتصدي إلى تهديدات تنظيم داعش.

وثمن السفير جيفري، دور وموقف الرئيس بارزاني وحكومة إقليم كوردستان في التقريب بين الأطراف الكوردستانية في كوردستان سوريا، كما أكد على مواصلة دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان.

وقال: “إن إقليم كوردستان يتمتع بموقع مهم وإستراتيجي في الشرق الأوسط نظراً لتعدديته وتنوعه وحيويته وصداقته مع أمريكا والدول الغربية”.

هذا ووجه رئيس الحكومة الشكر إلى الولايات المتحدة، كذلك سلط الضوء على الأوضاع في العراق والمنطقة والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أن المباحثات مع بغداد مستمرة بهدف التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة على أساس الدستور، وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق الأمني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، وعلى وجه التحديد في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم لمواجهة تهديدات داعش.

وعبّر رئيس الحكومة عن بالغ قلقه إزاء استمرار سياسة التعريب والاعتداء على أراضي المواطنين الكورد وأملاكهم في هذه المناطق.