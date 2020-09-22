استعداد اسباني لتوسيع آفاق التعاون مع إقليم كوردستان

مسرور بارزاني: نهتم بتنويع الاقتصاد وتطوير الزراعة وتوفير التسهيلات للمستثمرين

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر/ أيلول ، السفير الإسباني لدى العراق خوان خوسيه اسكوبار.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إسبانيا وإقليم كوردستان.

وأبدى السفير الإسباني استعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون التجاري مع إقليم كوردستان، وحث الشركات والمستثمرين الإسبان على الاستثمار في الإقليم.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التشكيلة الوزارية التاسعة تولي اهتماماً أكبر بتنويع الاقتصاد ومصادره، ولا سيما تطوير القطاع الزراعي وتوفير كل ما يلزم من تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.