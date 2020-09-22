مبعوث ترامب يستهل زيارته لأربيل بلقاء نيجيرفان بارزاني

عقد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع الممثل الخاص لسوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي جيمس جيفري.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 إن جيفري سيجري كذلك مشاورات مع الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وأضاف أن جيفري مع زعماء إقليم كوردستان سيبحث سبل مواجهة الإرهاب والوضع في سوريا واستمرار التعاون بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي وملفات أخرى.

ووصل جيفري إلى إقليم كوردستان بعدما أجرى سلسلة لقاءات مع القوى السياسية الكوردية في منطقة روجافا في شمال شرق سوريا.