مسرور بارزاني يتفقد مركز تنسيق الطوارئ (122) ومصرف الدم في أربيل

رئيس حكومة إقليم كوردستان يتفقد مركز تنسيق الطوارئ (122) ومصرف الدم في أربيل

أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 21 أيلول (سبتمبر) 2020، زيارة إلى مركز تنسيق الطوارئ (122) ومديرية مصرف الدم في أربيل، وذلك في إطار تفقده للمؤسسات الحكومية لتثمين الجهود التي تبذلها الكوادر الصحية.

وتفقد رئيس الحكومة جميع أركان المركزين الطبيين واستمع للمشاكل والاحتياجات اللازمة عن كثب، كما وجه شكره لجهود الكوادر الطبية التي توصل الليل بالنهار والتي لعبت دوراً مهماً وجلياً في تقديم الخدمات للمواطنين ولا سيما بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الحكومة للصحفيين: “إن حكومة إقليم كوردستان تولي القطاع الصحي أهمية كبيرة لخدمة المواطنين على أكمل وجه، ونبذل كل ما في وسعنا لتطوير هذا القطاع من أجل أن يوفر كل ما يحتاجه المواطنون”.

وأشاد رئيس الحكومة بأداء الكوادر الطبية والصحية، وقال “من هنا أتقدم بخالص الشكر إلى الأطباء والممرضين والموظفين والكوادر الصحية كافة، والذين يواجهون المخاطر يومياً من أجل إنقاذ حياة المواطنين وخاصة بعد تفشي الوباء والذي، وللأسف، فقد العديد من الأطباء أرواحهم بسببه”.

وأشار إلى أن الحكومة صرفت، خلال هذه المدة، ما يصل إلى 23 مليار دينار من أجل تأمين الأجهزة الطبية، ولا سيما (ستي سكان) و(إم.آر.آي) والتي كانت المستشفيات بأمس الحاجة إليها، كما تم صرف 40 مليار دينار لتأمين احتياجات المصابين بالسرطان.

وتابع: “كما صرفت الحكومة في هذه المدة أكثر من 44 مليار دينار في كل محافظات ومدن إقليم كوردستان من أجل مواجهة الجائحة”.

ولفت إلى أن حكومة إقليم كوردستان لن تدخر جهداً في سبيل مواجهة الوباء، ونطلب من المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم وسلامة أقربائهم”.