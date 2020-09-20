صحة دهوك تحسم “جدلاً واسعاً” عن دواء مصابي كورونا

فندت صحة دهوك في اقليم كوردستان، يوم الاحد، انباء أفادت بأن حقنة لمعالجة وباء كورونا تؤدي الى وفاة المصابين بالفيروس في المحافظة.

وقالت مديرية صحة دهوك في بيان صدر اليوم، إن “المؤسسات الصحية في المحافظة تتعامل مع مسألة فيروس كورونا وفق البرتوكولات العالمية لمعالجة المصابين من المرض”، موضحاً أنه “لا يتم استخدام اي دواء خارج هذا الاطار”.

وفيما يتعلق بأدوية “دكساميتازون”، التي اصبحت مثار جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، نوهت صحة دهوك، إلى أن “اغلب دول العالم تستخدم هذا الدواء للحالات الحرجة والمصادق من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث ساهم الدواء”، حسب البيان “في التقليل من حالات الوفيات بين المصابين”.

وأشارت مديرية صحة دهوك إلى أن نسبة الوفيات في المحافظة جراء جائحة كورونا بلغت نحو 7۔1% ، وهي اقل من الاحصائيات في العالم والتي وصلت الى 3%.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بثت مقطعاً لصوت امرأة قبل يومين حذرت فيه المواطنين من استخدام حقن معينة لمعالجة مصابي كورونا بعد تداول مع طبيب مختص كونها تؤدي الى الوفاة عقب الاستخدام، كما حذرت المواطنين من التوافد الى المستشفيات لمعالجة ذويهم المصابين هناك لاستخدام الاطباء هذه الحقنة للمصابين .