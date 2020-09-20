إقليم كوردستان يعيد عشرات الاجانب الى ديارهم بعد أن “تقطعت بهم السبل”

كشفت حكومة اقليم كوردستان، الاحد، عن اعادة عشرات من المواطنين ممن تقطعت بهم السبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا واغلاق المطارات.

وقال بيان لحكومة اقليم كوردستان، انه “في جهد متظافر بين حكومة اقليم كوردستان و وزارة الداخلية، تمت اعادة 109 مواطنين من ممكلة بوتان؛ الذين تقطعت بهم السبل في كوردستان”، مشيرا الى انهم “عادوا بأمان إلى ديارهم عبر مطار أربيل الدولي”.

يشار الى ان العراق قام بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا بالغاء الرحلات الجوية الى البلاد مما تسبب بتوجيه عراقيين عالقين مناشدة لعودتهم.

واستأنف البلد نهاية تموز الماضي الرحلات الجوية في غالبية مطاراته، بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19 الذي وصل إلى ذروته في البلاد، اذ يعد رفع الحجر أساسياً لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.

من جانبه كان مطار أربيل الدولي في اقليم كوردستان، قد اعلن اوائل آب الماضي، عن استئناف الرحلات مع بغداد بعد أشهر من الاغلاق، فيما فرض جملة إجراءات على المسافرين ضمن تدابير مكافحة وباء كورونا.

وكانت سلطة الطيران المدني، قد اكدت مؤخرا في بيان “انإدارة مطار أربيل الدولي ملتزمة بتنفيذ التعليمات التي تصدرها سلطة الطيران المدني وتواكب مستحدثات الطيران المدني لخدمة حركة السفر والمسافرين في ظل جائحة كورونا عبر اتباع قواعد التباعد الإجتماعي في تأدية المهام والواجبات”.