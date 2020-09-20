كوردستان تسجل نسبة شفاء أعلى من الإصابات بكورونا

إقليم كوردستان يسجل نسبة شفاء أعلى من الإصابات بفيروس كورونا

سجلت مستشفيات إقليم كوردستان في الساعات الأربع والعشرين الماضية، نسبة شفاء أعلى من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، أن عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس بلغ 667 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية منهم 230 في أربيل و205 في السليمانية و38 في كرميان و168 في دهوك و26 في حلبجة.

وبهذا يرتفع إجمالي المتشافين من الفيروس إلى 26 ألفاً و464 حالات، موزعة بواقع 12058 في أربيل و9558 في السليمانية و3049 في دهوك و1299 في حلبجة.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة في الفترة نفسها 444 إصابة بالفيروس، بضمنها 133 في أربيل و89 في السليمانية و33 في كرميان و168 في دهوك و21 في حلبجة.

وبلغ العدد الكلي لحالات الإصابات بالفيروس 41002 حالة، منها 15513 في أربيل و14682 في السليمانية و9425 في دهوك و1382 في حلبجة.

وتوفي 24 مصاباً متأثراً بالفيروس في عموم الإقليم، بينهم أربعة في أربيل وستة في السليمانية و11 في دهوك بالإضافة إلى وفاة ثلاثة مصابين في حلبجة.

وبلغت الوفيات حتى الآن 1519 حالة منها 527 في أربيل و785 في السليمانية و178 في دهوك فضلاً عن 29 حالة في محافظة حلجبة.

ووفق تقرير الصحة، ارتفعت أعداد الراقدين في المستشفيات إلى 13019 شخصاً، منهم 527 في أربيل و785 في السليمانية و178 في دهوك و29 في حلبجة.