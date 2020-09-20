قرار لسطلة الطيران المدني يلحقق الضرر باقتصاد الاقليم

أعلنت اداراة مطار السليمانية، ان تطبيق قرار سلطة الطيران المدني العراقي والذي يمنع استيراد وتصدير الذهب من مطاري اربيل والسليمانية، يؤثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في اقليم كوردستان.

وقال المهندس طاهر عبدالله خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، ان تطبيق قرار سلطة الطيران المدني بمنع استيراد الذهب يشمل مطارات اربيل، السليمانية والبصرة، مبينا ان القرار له تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي في الاقليم.

واضاف، ان القرار يعمل على ايقاف حركة العجلة الاقتصادية في اقليم كوردستان، مشيرا الى انه من الضروري على المسؤولين في اقليم كوردستان اجراء المحاولات لحل هذه المسألة.

وكانت سلطة الطيران المدني قد اصدرت قرارا بتأريخ 25 آب 2020 مفاده، لا يسمح للمسافرين من مطارات البصرة، اربيل، والسليمانية، باستيراد الذهب او تصديره، فيما دخل القرار حيز التنفيذ من الـ 31 من الشهر نفسه.