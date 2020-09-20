العراق: تسجيل 3438 إصابة و64 حالة وفاة بفيروس كورونا

تسجيل 3438 إصابة و64 حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، (20 أيلول 2020) تسجيل 3438 إصابة و64 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 3438 إصابة بفيروس كورونا، موزعة على: البصرة 432، بغداد الكرخ 419، بغداد الرصافة 411، ذي قار 289، واسط 288، الديوانية 207، النجف 206، دهوك 168، ميسان 145، السليمانية 143، أربيل 133، نينوى 108، مدينة الطب 101، كركوك 75، ديالى 70، بابل 67، المثنى 59، كربلاء 49، صلاح الدين 42، الأنبار 26.

أما الوفيات الجديدة فقد بلغت 64، موزعة على: دهوك 11، السليمانية 9، كربلاء 5، ميسان 5، مدينة الطب 4، أربيل 4، بغداد الرصافة 3، بغداد الكرخ 3، واسط 3، البصرة 3، ذي قار 3، النجف 2، الديوانية 2، صلاح الدين 2، نينوى 2، كركوك 1، بابل 1، المثنى 1، في حين بلغت حالات الشفاء الجديدة 4052 حالة.

وبهذا يرتفع مجموع الإصابات الكلي إلى 319035، وعدد الوفيات الكلي إلى 8555، في حين بلغ مجموع حالات الشفاء الكلي 253591.