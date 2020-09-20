سبتمبر 20, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الصحة العالمية: الوضع في العراق مقلق ولكن لم يصل إلى حد الانهيار

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فى :أخبار عــامة
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الصحة العالمية: الوضع في العراق مقلق ولكن لم يصل إلى حد الانهيار

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ، اليوم الأحد، أن الوضع في العراق لم يصل إلى حد الانهيار.

وقال أدهم أسماعيل في تصريح صحفي أن “”الوضع في العراق الآن مقلق ولكن لم يصل الى حد الانهيار”، مبيناً “وصلنا الى ما يقارب 50% من قدرتنا الاستيعابية في المستشفيات”.

وأبدى ممثل منظمة الصحة العالمية، تخوفه من فصل الشتاء وقدوم الزيارات المليونية للعتبات في العراق بقوله، إنها “لو جرت بدون إجراءات وقائية ممكن ان تؤدي الى مزيد من الاصابات”.

مشيرا الى انه “على الزائرين ممن لديهم امراض مزمنة او كبار السن اتخاذ التدابير الشديدة في حال اصرارهم على الزيارة “.

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