تعليق بريطاني على تغريدة لمسرور بارزاني: هذا ما تريده المملكة المتحدة

علق دبلوماسي بريطاني، على تغريدة لرئيس حكومة إقليم كوردستان كان قد عبّر فيها عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد في مختلف القضايا العالقة.

ويوم أمس، كتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر أن لإقليم كوردستان فريقاً تفاوضياً قوياً يمثل كل المؤتلفين في الحكومة وهو مصمم على هدفه، وقال إنه متفائل بإمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية على الرغم من وجود عقبات جمة.

وكتب القنصل العام البريطاني في أربيل جيمس ثورنتون رداً على ما قاله مسرور بارزاني “تريد المملكة المتحدة أن ترى اتفاقاً بين حكومة العراق وإقليم كوردستان يشمل جميع القضايا العالقة”.

The UK wants to see an agreement between the Governments of Iraq and of the @Kurdistan Region covering all outstanding issues. https://t.co/BNHQO7FE83

— James Thornton (@UKThornton) September 18, 2020