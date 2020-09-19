تعليق بريطاني على تغريدة لمسرور بارزاني: هذا ما تريده المملكة المتحدة

علق دبلوماسي بريطاني، على تغريدة لرئيس حكومة إقليم كوردستان كان قد عبّر فيها عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد في مختلف القضايا العالقة.

ويوم أمس، كتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر أن لإقليم كوردستان فريقاً تفاوضياً قوياً يمثل كل المؤتلفين في الحكومة وهو مصمم على هدفه، وقال إنه متفائل بإمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية على الرغم من وجود عقبات جمة.

وكتب القنصل العام البريطاني في أربيل جيمس ثورنتون رداً على ما قاله مسرور بارزاني “تريد المملكة المتحدة أن ترى اتفاقاً بين حكومة العراق وإقليم كوردستان يشمل جميع القضايا العالقة”.

The UK wants to see an agreement between the Governments of Iraq and of the @Kurdistan Region covering all outstanding issues. https://t.co/BNHQO7FE83 — James Thornton (@UKThornton) September 18, 2020

وكان مسرور بارزاني قال في مناسبات كثيرة، ولا سيما خلال استقباله رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إن المشاكل مع بغداد لا تنحصر في الموازنة والرواتب فقط، بل تتعدى ذلك وتشمل المناطق المتنازع عليها وكذلك مستحقات قوات البيشمركة.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إن أي اتفاق مع بغداد يجب أن يكون دستورياً، وإن من شأن ذلك أن يحقق الرفاهية والاستقرار للعراقيين كافة.

هذا وتجري حكومة إقليم كوردستان في الوقت الراهن، محادثات مع بغداد تتركز أساساً على المستحقات المالية التي أقرها الدستور للإقليم.

ومن المتوقع أن يغادر الوفد الكوردي إلى بغداد هذا الأسبوع ليبدأ جولة محادثات جديدة في إطار اجتماعات صياغة الأسس الإستراتيجية للموازنة العامة الاتحادية.