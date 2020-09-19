“كوردستان في عام”.. تدشين 412 مشروعاً وحصة الأسد لثاني المحافظات

نفذت الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، نحو 412 مشروعاً إستراتيجياً في جميع المحافظات في فترة قياسية لا تتجاوز عاماً واحداً.

ونالت محافظة السليمانية والإدارات التابعة لها، حصة الأسد بنسبة تصل إلى 40 مئة من المشاريع، فيما توزع ما تبقى من النسبة على المحافظات الثلاث الأخرى.

وقال وكيل وزارة تخطيط إقليم كوردستان زاكروس فتّاح لكوردستان 24، إن التكلفة الإجمالية للمشاريع المُنفذة في المحافظات الأربع تبلغ 207 مليارات دينار.

وتشكلت الحكومة الجديدة برئاسة مسرور بارزاني قبل نحو 13 شهراً، ووضعت تعزيز البنية التحتية للإقليم على رأس أولويات عملها.

واستعرض زاكروس فتّاح “الإحصاءات العمرانية” للسنة الأولى من عمر الحكومة وشملت مشاريع في مختلف قطاعات البنية التحتية.

وأضاف فتّاح أنه تم تنفيذ 412 مشروعاً في جميع المحافظات، منها 119 مشروعاً في أربيل بقيمة 64 مليار دينار، و223 مشروعاً في السليمانية بكلفة 82 ملياراً، ودهوك بواقع 35 مشروعاً بمبلغ قدره 52 مليار دينار، إلى جانب 35 مشروعاً آخر في حلبجة.

وبعد أن حصلت السليمانية على إجمالي المشاريع، نالت أربيل المرتبة الثانية بنسبة 31 بالمئة من المشاريع، فيما حلت دهوك ثالثاً بنسبة 25 بالمئة.

وجاءت محافظة حلبجة رابعاً بنسبة 4 بالمئة.

ويقول عضو لجنة الإعمار والاستثمار في برلمان كوردستان في حديث لكوردستان 24، إن المشاريع المنفذة على تماس مباشر بحياة المواطنين.

والمشاريع الإستراتيجية المنفذة هي المشاريع الخاصة بالطرق والسدود والمستشفيات ومحطات الكهرباء وتصنيع الأغذية في المحافظات الأربع.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال في آخر مقابلاته التلفزيونية إن أمام المستثمرين فرصاً للاستثمار في ألف مشروع بالإقليم في الفترة القليلة المقبلة.