سبتمبر 20, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

عدد إصابات كورونا في إقليم كوردستان يتخطى 40 ألف حالة

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
135 مشاهدة

عدد إصابات كورونا في إقليم كوردستان يتخطى 40 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، (19 أيلول 2020)، تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتخطى إجمالي الإصابات الكلية الـ40 ألفاً.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أجرت 4146 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الفحوصات الكلي 414057 فحصاً.

وسجلت الإصابات الـ612 الجديدة، في أربيل بواقع 72 إصابة والسليمانية 94، گرمیان 28، دهوك 418.

وبلغت حالات الشفاء 534 حالة، إلى جانب 23 وفاة منها 6 في أربيل و8 السليمانية و2 رابرين و5 دهوك و2 حلبجة.

وبهذا يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 40558 حالة، منها 25797 شفاء و1495 وفاة، فيما يتلقى 13266 مصاباً العلاج في المستشفيات.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.