عدد إصابات كورونا في إقليم كوردستان يتخطى 40 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، (19 أيلول 2020)، تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتخطى إجمالي الإصابات الكلية الـ40 ألفاً.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أجرت 4146 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الفحوصات الكلي 414057 فحصاً.

وسجلت الإصابات الـ612 الجديدة، في أربيل بواقع 72 إصابة والسليمانية 94، گرمیان 28، دهوك 418.

وبلغت حالات الشفاء 534 حالة، إلى جانب 23 وفاة منها 6 في أربيل و8 السليمانية و2 رابرين و5 دهوك و2 حلبجة.

وبهذا يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 40558 حالة، منها 25797 شفاء و1495 وفاة، فيما يتلقى 13266 مصاباً العلاج في المستشفيات.