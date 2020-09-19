القبض على عصابة لتزييف الدولار الامريكي في اقليم كوردستان

افادت مديرية الأمن “الآسايش” في قضاء “رواندوز” يوم السبت بالقاء القبض على عصابة لتزييف العملة الصعبة كان افرادها يرومون تصريفها في اسواق اقليم كوردستان.

وقال مدير الاسايش في القضاء حاتم زبير في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم ان قوات الامن القت القبض على عصابة تتكون من ثلاثة افراد بحوزتهم مبالغ مالية مزيفة.

واوضح ان الاموال التي كانت بحوزتهم زُيّفت بطريقة احترافية، و بشكل دقيق جدا، وكان من الصعوبة بمكان كشفها ولكن اثناء التعامل بها قاموا بدفع 100 دولار امريكي الى بائع عصير الامر الذي اثار الشكوك حولهم.

وتابع “نحن نواصل العمل الليل بالنهار لخدمة المواطنين، وندعوهم الى التبليغ عن اي امر يُثير الريبة”.