سبتمبر 19, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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كوردستان تودع “الحرارة الأربعينية” وتستقبل أجواء الخريف

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فى :أخبار عــامة
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محافظات كوردستان تودع “الحرارة الأربعينية” وتستقبل أجواء الخريف

 توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، انخفاض درجات الحرارة في محافظات الإقليم بدءاً من الأسبوع المقبل.

وأظهرت جداول الأرصاد الجوية درجات حرارة دون معدل الـ40 مئوية في كل من أربيل السليمانية ودهوك، مصحوبةً بطقس غائم جزئي في بعض المدن.

ولم يتبق على حلول فصل الخريف سوى ثلاثة أيام، بعد بلغت درجات الحرارة في أشهر الصيف معدلات قياسية طيلة الأسابيع القليلة الماضية.

فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم والسبت

درجات الحرارة في أربيل

اليوم الجمعة/ الصغرى: 25° – العظمى: 36°
يوم السبت/ الصغرى: 23° – العظمى: 37°

درجات الحرارة في السليمانية

اليوم الجمعة/ الصغرى: 23° – العظمى: 38°
يوم السبت/ الصغرى: 22° – العظمى: 36°

درجات الحرارة في دهوك

اليوم الجمعة/ الصغرى: 23° – العظمى: 39°
يوم السبت/ الصغرى: 21° – العظمى: 37°

وسبق أن توقع خبراء الطقس أن يكون فصل الخريف شحيحاً بالأمطار، خاصة وإن إقليم كوردستان يتأثر بالمنخفض الهندي الموسمي في المنطقة.

وبحسب الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان، فإن سبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام يعود إلى ازدياد معدل الرطوبة في الهواء.

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