خلال ١٠٠ يوم.. دولة آسيوية تسجل وفاة واحدة بكورونا

أعلنت تايلاند،الجمعة أول وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال أكثر من 100 يوم، راح ضحيتها مواطن عاد مؤخرا من رحلة خارج البلاد، حسب مسؤول في قطاع الصحة في هذا البلد.

الضحية كان يبلغ من العمر 54 عاما، وعاد إلى بلاده في بداية شهر سبتمبر الجاري من المملكة العربية السعودية، حيث اشتغل مترجما في مكتب وزارة العمل بالسفارة التايلاندية في العاصمة الرياض. وفور وصوله، عولج في مستشفى بالعاصمة بانكوك لمدة أسبوعين قبل أن يفارق الحياة اليوم الجمعة، ليصبح، بالتالي، التايلاندي الـ59 الذي يفارق الحياة متأثرا بوباء كورونا منذ بداية الجائحة في البلاد وأول حالة وفاة بهذا الفيروس خلال الـ 108 أيام الأخيرة.

والمتوفي، واسمه، محاد مامين، ترك أسرة تتكون من زوجته وطفلين، تقيم في مدينة الرياض.

تعتبر تايلاند من دول العالم الناجحة في مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد والسيطرة عليه، حيث لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس منذ بداية شهر مايو الماضي، فضلا عن كون الإصابات التي سجلت في هذا البلد كان مصدرها خارجي، حيث انتقلت عبر السياح الأجانب والمسافرين الذين أخضِعوا بصرامة للحجر الصحي والعلاج عند تأكد الإصابات.