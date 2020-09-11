نيجيرفان بارزاني في السنوية الـ 59 لثورة أيلول : وحدتنا هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا

قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الجمعة ، في الذكرى الـ 59 لإنطلاق ثورة أيلول بقيادة الزعيم الكوردي التأريخي مصطفى بارزاني ، ان هذه الثورة أصبحت مدرسة للفكر التحرري والوطني وخارطة طريق للأجيال اللاحقة .

مضيفاً ، في بيان طالعته (باسنيوز) ” نحيي اليوم بإجلال الذكرى الـ 59 لانطلاقة ثورة أيلول المجيدة، هذه الثورة التي انطلقت شرارتها في أيام عصيبة وقاسية، دفاعاً عن وجود وحقوق شعب كوردستان، بقيادة الخالد مصطفى بارزاني ومعاضدة المناضلين الطليعيين والثوار من أبناء شعبنا الأبيّ”.

مضيفاً ” كانت ثورة أيلول رفضاً للظلم والاضطهاد والواقع المرير المفروض على شعبنا، لهذا اجتمع كل أبناء شعب كوردستان بجميع قومياتهم وأديانهم وطوائفهم ومذاهبهم وطبقاتهم وشرائحهم المتنوعة تحت راية الثورة، ووحدوا كل طاقاتهم ولم يكلّوا حتى تحقيق الأهداف ، وثبّتوا من خلال اتفاقية الـ 11 من آذار مبادئ الحقوق المشروعة لشعب كوردستان، والتي أضحت الأساس الذي بنيت عليه المكاسب اللاحقة”.

وتابع ، إن ” خير درس وعبرة يمكن أن نعتبرها من تلك الثورة العظيمة، إلى جانب الإصرار والصمود ومواجهة الشدائد، هو أنّ تلاحمنا ووحدة صفنا واجتماعنا تحت مظلة واحدة وفي سبيل هدف واحد، يمثّل السبيل الوحيد للوصول إلى آمالنا وتحقيق أهدافنا المشروعة”.

وختم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، بيانه بالقول ” في ذكرى هذه الثورة المجيدة التي أصبحت مدرسة للفكر التحرري والوطني وخارطة طريق للأجيال اللاحقة، نحيي شهداء ومضحّي الثورة وكل المناضلين والبيشمركة الرواد الذين دلّوا شعبنا في تلك الأيام القاسية على طريق النضال، وزرعوا بذور الأمل فيه، وعاشوا وضحوا بأرواحهم في هذا السبيل”.