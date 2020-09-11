مكتبه يكشف تفاصيل لقاء الكاظمي برئيس الجمهورية والقادة الكرد بالسليمانية

كشف المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، تفاصيل لقاء الأخير برئيس الجمهورية، برهم صالح، والقادة الكرد في محافظة السليمانية.

وذكر المكتب في بيان. ان “الكاظمي، التقى برئيس الجمهورية برهم صالح، في السليمانية، وذلك خلال زيارته الحالية الى إقليم كردستان”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة، فضلاً عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات النيابية”.

وأشار الكاظمي خلال اللقاء، الذي حضره عدد من القيادات السياسية الكردية، الى أن “للعراق اليوم فرصة تأريخية في أن يتجاوز كلّ عثرات الماضي، وأن يشرع في بناء اقتصاده ونظامه الإداري بالشكل الأفضل، والأنسب لمصالح جميع العراقيين بكلّ أطيافهم”.

وأضاف، أن “اللحظة الحالية تتطلب البناء والتكاتف، والتعلّم من الأخطاء التي شابت مسيرة بناء العراق الجديد بعد زوال الدكتاتورية”.

من جانبه، أثنى رئيس الجمهورية على “جهود الكاظمي وفريقه الحكومي الساعية الى الإصلاح”، مبيّناً أن “سياسة الحكومة تتسم بالحرص الكبير على مصالح العراقيين في كلّ محافظات العراق، وأنها تعمل على ترسيخ سيادة القانون، وتثبيت هيبة الدولة، وإعلاء كلمة القانون فوق الجميع.