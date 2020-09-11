الكاظمي يعد متظاهري السليمانية بإجراء “مراجعة شاملة” لتلبية مطالبهم

تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، (11 أيلول 2020)، لمتظاهرين في السليمانية، بإجراء مراجعة شاملة لكل الإجراءات الإدارية لتلبية مطالبهم ومنحهم حقوقهم.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه بأن الكاظمي استمع إلى مطالب عدد من المتظاهرين والمُحتجّين في محافظة السليمانية.

واطلع الكاظمي على المشاكل وقضايا الاحتجاجات التي يطرحها المتظاهرون، ومن بينهم عدد من الفلاحين والمزارعين المُطالبين بتسديد استحقاقاتهم المالية لقاء تسويق محاصيلهم.

ووعد رئيس الوزراء بإجراء “مراجعة شاملة لكل الإجراءات الإدارية من أجل تلبية مطلب المتظاهرين ومنح الحقوق، وفقاً للعدالة والمساواة لكل أبناء العراق”.

ووصل الكاظمي، اليوم إلى محافظة السليمانية، ضمن زيارته الحالية إلى إقليم كوردستان.

وفور وصوله اجتمع الكاظمي مع محافظ السليمانية وعدد من مسؤوليها المحليين ورؤساء الدوائر الإدارية في المحافظة.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إلى أن رئيس الوزراء استمع إلى إيجاز قدّمه المسؤولون المحليون عن واقع المدينة الخدمي، وأبرز ملفات الأوضاع العامة فيها.

وعقب ذلك زار ضريح الرئيس العراقي السابق، جلال طالباني وكتب في سجل الزيارات إن “التاريخ سيذكره بكل شرف”.

وبعد ذلك اجتمع مع رئيس الجمهورية، برهم صالح في محل إقامته بالسليمانية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد وصل إلى أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم أمس الخميس، لأول مرة منذ تسلمه رئاسة الوزراء في العراق.

وعقد الكاظمي سلسلة من الاجتماعات خلال زيارته إلى إقليم كوردستان، حيث التقى مع الرئيس مسعود بارزاني، ومن ثم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم أمس الخميس.

واجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة.

وكتب نيجيرفان بارزاني في تغريدة بموقع تويتر: “يسعدني استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له صباح اليوم في اربيل. واصلنا محادثاتنا البناءة لحل القضايا المتبقية بين إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية العراقية وبحثنا القضايا ذات الاهتمام المشترك”.