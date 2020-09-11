العراق: تسجيل 4254 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة (11 أيلول 2020)، تسجيل 4254 إصابة و67 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.

وتوزعت الإصابات الجديدة بالفيروس كما يلي: بغداد/الكرخ 597، بغداد/الرصافة 465، البصرة 454، ذي قار 388، واسط 345، المثنى 321، دهوك 259، السليمانية 187، مدينة الطب 174، كركوك 172، كربلاء 166، أربيل 142، ميسان 116، النجف 87، نينوى 85، بابل 80، ديالى 73، ديالى 73، الديوانية 61، الأنبار 44، صلاح الدين 38.

فيما تم تسجيل 3579 حالة شفاء جديدة متوزعة كما يلي: بغداد/الرصاقة 544، البصرة 385، واسط 297، ذي قار 270، كركوك 258، المثنى 239، النجف 225، أربيل 221، بغداد/الكرخ 201، ميسان 164، الديوانية 154، بابل 141، نينوى 120، ديالى 110، السليمانية 88، مدينة الطب 84، كربلاء 38، الأنبار 36، صلاح الدين 4.

كما سجلت مستشفيات العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 67 حالة وفاة متوزعة كما يلي: السليمانية 9، البصرة 7، ذي قار 7، أربيل 6، نينوى 6، بغداد /الرصافة 5، الديوانية 5، دهوك 4، مدينة الطب 3، واسط 3، بغداد/الكرخ 2، كربلاء 2، كركوك 2، ميسان 2، المثنى 2، النجف 2، ديالى 1.

وبهذا يرتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق إلى 282672 منها شفاء 217396 ووفاة 7881.