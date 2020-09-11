قلد مناصب لامراء الوية وافواج.. تفاصيل صادمة لمحتال عسكري عراقي كبير

افاد مصدر امني، يوم الجمعة، ان الشخص الذي القي القبض عليه يوم امس الخميس، الذي انتحل رتبة عسكرية كبيرة في الجيش العراقي، ومنصباً رفيعاً في الحكومة بالعاصمة بغداد، كان يمارس النصب منذ زمن رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اللواء الركن المزيف يمارس مهام النصب والاحتيال منذ زمن عادل عبد المهدي والتقى بنواب وقام بالنصب عليهم ايضا، مشيراً إلى انه التقى ايضا بوكيل وزير الدفاع وعقد اجتماعات مع عدد من الضباط والنواب.

واضاف انه “اعطى مناصب لعدد من الضباط وامراء الوية وافواج، وان لديه حماية رسمية من وزارة الدفاع حتى لحظة اعتقاله”.

وكان مصدر أمني، قد ابلغ وكالة شفق نيوز يوم امس الخميس، بالقاء القبض على شخص انتحل رتبة عسكرية كبيرة في الجيش العراقي ومنصباً رفيعاً في الحكومة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن قوة أمنية من الفرقة ١٧ ووكالة الاستخبارات والامن الوطني القت القبض على شخص ينتحل صفة ضابط بالجيش العراقي برتبة لواء ركن، ومنصب مستشار في رئاسة الحكومة العراقية.