رئيس اقليم كوردستان يستقبل الكاظمي

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، صباح اليوم الجمعة ، في أربيل، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووفد وزاري رفيع مرافق له ، والموجود في إقليم كوردستان منذ يوم امس الخميس .

ومن المقرر ان يزور الكاظمي محافظتي السليمانية وحلبجة ، اليوم ، فيما كان قد زار مدينة دهوك يوم امس .

وكان الكاظمي قد وصل الى العاصمة أربيل امس الخميس ، واستقبله في مطار أربيل الدولي رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني ووزراء ومسؤولون في حكومة الإقليم .

ويرافق الكاظمي وفد رفيع تألف من وزراء الخارجية فؤاد حسين، والنفط إحسان عبد الجبار، والدفاع جمعة عناد، والاتصالات أركان شهاب أحمد، والهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.

ويضم الوفد أيضاً، رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء القاضي رائد جوحي ومدير المكتب الخاص أحمد آغا.