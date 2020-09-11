في ذكرى ثورة ايلول.. الديمقراطي الكوردستاني يدعو الى سيادة القانون

اصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، اليوم الخميس، بيانا بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة ايلول، دعا فيه الشعب والبرلمان والحكومة والاطراف السياسية والاعلامية والمدنية للانسجام وتوحيد المواقف لحل المشكلات وتغليب سيادة القانون.

وجاء في البيان، انه قبل 59 عاما من اليوم وكرد على الديكتاتورية وخرق حقوق شعب كوردستان من قبل النظام، قام شعب كوردستان والحزب الديمقراطي بقيادة الملا مصطفى بارزاني بايقاد شعلة ايلول، التي اصبحت اساسا لثورة قومية ووطنية ربطت جغرافيا كوردستان من زاخو الى خانقين وداخل هذه الجغرافيا جمعت كل القوميات والاديان والمذاهب المتعددة في ساتر واحد.

ودعا البيان بهذه المناسبة ومن اجل كوردستان قوية وامنة وعامرة، الجميع: الشعب والبرلمان والحكومة والاطراف السياسية والاعلام ومنظمات المجتمع المدني بكل اذرعها الى الانسجام السياسي والوحدة الوطنية وسيادة القانون وان يمارس الجميع دور المعالجة وخصوصا معالجة تلك المشكلات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين وكذلك يتوحدوا للقيام بالاصلاح وتأمين حياة رغيدة لجميع شعب كوردستان ودعم خطوات حكومة الاقليم بهذا الاتجاه.