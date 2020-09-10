الرئيس بارزاني عن لقائه بالكاظمي : بحثنا تكثيف الجهود لحل المشاكل القائمة

قال الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، انه بحث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، آخر التطورات ، معبراً عن سعادته باللقاء .

الكاظمي كان قد وصل صباح اليوم الخميس ، الى أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، للاجتماع بكبار قيادات الإقليم ، لبحث القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم .

الرئيس بارزاني قال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر ، ” سعدت باستقبال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، بحثنا آخر التطورات والمستجدات “، مضيفاً ” كما بحثنا تكثيف الجهود لحل المشاكل بين حكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية”.

هذا فيما كان بيان من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ، طالعته (باسنيوز) ، قد افاد بدوره بأن اللقاء ” شهد بحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأبرز التحديات التي تشهدها البلاد، وتوحيد المواقف على المستوى الوطني، فضلاً عن ملف إجراء الإنتخابات المبكرة”.

البيان نقل عن الكاظمي تأكيده على أن ” التنسيق عال المستوى بين القوات المسلحة بمختلف صنوفها والبيشمركة، ساعد في صنع الإنتصار على عصابات داعش الارهابية، وهو من سيحمي الأرض، ويؤمّن فرصة الإزدهار والتنمية للبلد”.

كما لفت البيان الى ” أهمية التكامل في المواقف بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم “، مؤكداً أن “إقليم كوردستان جزء أساس ومتكامل من العراق، والحوار والدستور هما الخيمة التي تؤمن مستقبلاً آمناً لعراق موحد ومستقر.”