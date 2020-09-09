مجلس اعيان الموصل يشجب محاولات البرلمان الخاصة بتقسيم محافظة نينوى الى دوائر انتخابية

شجب مجلس اعيان مدينة الموصل، اليوم الثلاثاء، محاولات البرلمان الخاصة بتقسيم محافظة نينوى الى دوائر انتخابية.

مجلس الاعيان ذكر في بيان تلقت “الاخبارية” نسخة منه، ان هناك من السياسيين من يعمل على ابقاء ثلة الفساد القادمة من خارج المحافظة الموجودة في داخلها”، شاجباً في الوقت نسفه “ما وصفه بصفقات عقدها سياسيون خارج نينوى على حساب مصالح هذه المحافظة الجريحة”.

واستنكر المجلس بحسب البيان، “ضم البعاج والحضر الى منطقة الموصل كمنطقة انتخابية واحدة”، منوها بان وراء ذلك اهداف سياسية يعرفها كل ابناء المحافظة وتهدف الى التلاعب بالانتخابات وتضع قاعدة لتزوير جديد لم يعرفه العراق من قبل”.