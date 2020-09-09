الصحة العراقية: 80% من إصابات كورونا من دون أعراض

اكد مدير الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاربعاء، إن 80 % من الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا “بسيطة” ولا تظهر عليها أعراض الفيروس.

رياض عبد الأمير قال في تصريح صحفي، إنه “على الرغم من زيادة عدد الإصابات بكورونا منذ أسابيع، ولكن قابلتها زيادة في عدد المتعافين وصولا لأكثر من 4000 حالة شفاء يوميا في بغداد والمحافظات”.

وأضاف، أن “ارتفاع عدد حالات الإصابة يعود إلى تصاعد عدد المسحات التي وصلت إلى اكثر من 25 الف مسحة يوميا، إذ كلما تتم مضاعفة عدد الفحوصات يقابل ذلك ارتفاع الإصابات المكتشفة يومياً”، مبينا أن “نسبة الحالات البسيطة التي لا تظهر عليها أعراض بلغت 80 بالمئة، و5 بالمئة حالات خطرة، و15 بالمئة هي حالات رئوية تم تشخيصها من خلال أجهزة المفراس والتحاليل المختبرية”.

وبين أن “نسبة الوفيات تراوحت بين 1- 2 بالمئة بشكل يومي، وهذا يعتمد على ارتفاع حالات الإصابات المكتشفة”، مؤكدا على “تفعيل أنظمة تدريب الملاكات الطبية والصحية من اجل انحسار الوباء والسيطرة عليه”.

أما بشأن ظهور الموجة الثانية للجائحة، فقد ذكر عبد الأمير أنها “تأتي حينما تنكسر الموجة الأولى ويصبح المنحني مسطحاً وينخفض إلى مستوى معين ضمن معدلاته الطبيعية، وبالتالي تظهر موجة جديدة خلال شهر تشرين الأول المقبل، وهي الموجة الخريفية التي قد تسبب ارتفاع معدلات الإصابة”، مشددا على “الابتعاد عن الخوف والذعر ونشر الوعي الصحي بين المواطنين لحماية انفسهم وأسرهم”.