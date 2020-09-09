“الأحزاب النافذة لم تعد تسيطر على رئاسة الوزراء”

رأت النائبة المستقلة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني يوم الثلاثاء إن الأحزاب السياسية لم تعد تسيطر على رئاسة الوزراء في ظل الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقالت الدايني في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن الأحزاب النافذة تحاول إعادة تدوير نفس الوجوه السابقة المتهمة بالفساد لشغل المناصب الحكومية الرفيعة.

وأشارت الدايني إلى أن تلك الأحزاب اعتادت على إدارة ملفات رئاسة الوزراء، مضيفة بالقول، “لكنها لا تستطيع فعل ذلك كما في السابق”.

كما نفت الدايني تهجمها على الكاظمي.

وتناقلت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة للدايني جاء فيها “لم نر من الكاظمي أي إنجازات على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، بل اعتمد على الإعلام الصاخب”.

وردت الدايني بالقول، “لم أدلي بهكذا تصريحات مطلقاً، ولا علم لي بها”، لافتةً الى أن “الكاظمي أمامه تحديات كبيرة وجسيمة أبرزها حسم ملف السلاح المنفلت، والفساد، وحسن اختيار الشخصيات المناسبة للمناصب”.