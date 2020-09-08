وفد حكومة الاقليم يستهل اجتماعته في بغداد مع وزير المالية ويجدد تعهدا

عقد وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء اولى اجتماعته مع وفد رفيع من الحكومة الاتحادية برئاسة وزير المالية علي علاوي، ونائب رئيس الوزراء الاتحادي.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم طالباني في بيان، انه وبعد وصول وفد اقليم كوردستان الى بغداد وقبل ظهر اليوم عُقد أول اجتماع موسع بين الوفدين بشأن القضايا العالقة وخاصة بما يتعلق بالمستحقات المالية للاقليم وكيفية تثبيتها في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.

واوضح انه تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجان مختصة، وفرعية لتكثيف المباحثات حول قضايا (النفط والغاز، والمستحقات المالية، والكهرباء، والمنافذ الحدودية، والديون).

واردف هورامي بالقول بأنه من المنتظر ان تقوم تلك اللجان بتقديم ملاحظاتها، ومراجعاتها، ومباحثاتها على ضوء الفقرات والمواد الدستورية الى الوفدين من اجل ان يتوصلا الى اتفاق بينهما.

واشار الى ان حكومة اقليم كوردستان ابدت استعدادها للاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن ملفات الايرادات النفطية وغير النفطية، وايرادات المنافذ الحدودية.