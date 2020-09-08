سبتمبر 08, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

كوردستان: اصابات كورونا تتجاوز 33 ألفاً و500

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فى :أخبار عــامة
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كوردستان: اصابات كورونا تتجاوز 33 ألفاً و500

 

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الثلاثاء، عن تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبهذا يصل عدد الإصابات إلى 33 ألفاً و685.
وقالت الوزارة في بيان لها، ان “الإصابات توزعت في كل من، أربيل 199، 78 في السليمانية، 24 كرميان، 72 رابرين، 271 دهوك، 43 حلبجة”.

واضافت “كما تم تسجيل 321 حالة شفاء من فيروس كورونا بواقع، 213 في أربيل، 32 كرميان، 49 رابرين، 27 حلبجة”، مشيرة الى “وفاة 15 من المصابين بفيروس كورونا، 7 منهم في أربيل، 5 في السليمانية، 1 رابرين، 2 دهوك”.

وبهذا يصل عدد الإصابات يفيروس كورونا في اقليم كوردستان إلى 33 ألفاً و685، شفي منهم 21 ألفاً 244، وتوفي 1246.

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