سبتمبر 08, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الحكيم يبحث مع كتلة الديمقراطي دعم الدولة في “كل توجهاتها”

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فى :أخبار عــامة
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الحكيم يبحث مع كتلة الديمقراطي دعم الدولة في “كل توجهاتها”

ناقش رئيس تحالف “عراقيون” عمار الحكيم، الثلاثاء. مع وفد كتلة الحزب الديمقراطي النيابية برئاسة النائب فيان صبري الوضع السياسي في العراق والازمة الصحية وعودة مجلس النواب الى عقد جلساته.

وذكر بيان لمكتب الحكيم، ان المباحثات تناولت ايضاً قانون المحكمة الاتحادية وحسم ما تبقى من قانون الانتخابات في البرلمان العراقية، مبيّنا اهمية دعم الدولة في كل توجهاتها المتعلقة بمكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة.

وقال الحكيم إن العراق مقبل على استحقاقات مهمة قادمة منها الانتخابات وضرورة توفير اجواء تنافسية بين الجميع لضمان وصول ممثلي للشعب الى السلطة التشريعية.

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