أربيل تمنح سندات تمليك لـ 65 الف منزل وقطعة ارض “كارت”

أعلن رئيس بلدية محافظة اربيل عبد الواحد احمد يوم الثلاثاء عن تحويل جنس 65 الف منزل وقطعة ارض من “الكارت” الى “الطابو”.

وقال احمد في تصريح له اليوم، انه “بعد قرار مجلس الوزراء الصادر في 5-5-2020 القاضي بتحويل جنس الاراضي الى سندات قمنا وفي اليوم ذاته بتشكيل لجان خاصة مؤلفة من رئاسة البلدية، ومديرية التسجيل العقاري، ومديرية الزراعة في اربيل لهذا الغرض”.

واضاف ان اللجان المشكلة مستمرة في عملها، واعداد المنازل وقطع الاراضي الكارت في المحافظة 125 الفا، ولغاية الان تم تحويل 65 الفا منها الى سند”، مؤكدا ان المواطنين يراجعون وبشكل يومي خلال الدوام الرسمي رئاسة بلدية اربيل قسم التمليك بهدف تمشية معاملاتهم.

واوضح احمد ان 60 الف منزل وقطعة ارض المتبقية سيتم منح اصحابها السندات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا بالقول “نطمئن المواطنين بأن جميع منازلهم واراضيهم من (الكارت) سيتم تحويلها الى سند، ونسعى قريبا الى اتمام المعاملات كافة”.

يشار الى ان اراضي “الكارت” تُطلق محليا في اقليم كوردستان على تلك التي وزعتها البلديات والاراضي الزراعية التي تحولت الى احياء ومجمعات سكنية من دون منحها سندات تمليك رسمية من مديريات التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل.