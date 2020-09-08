سبتمبر 08, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الامن الوطني العراقي: ندعم عمل وجهود داخلية إقليم كوردستان بخصوص اللاجئين السوريين

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فى :أخبار عــامة
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الامن الوطني العراقي: ندعم عمل وجهود داخلية إقليم كوردستان بخصوص اللاجئين السوريين

اكد مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الاعرجي، ان الحكومة تهدف الى عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم ، لافتاً الى ان ظروف العراق الاقتصادية الحالية لا تؤهله لاستقبال اللاجئين .

المكتب الاعلامي للاعرجي ، قال في بيان، ان مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه، مساعدة ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في العراق، كارن وايتنك. وبحث معها ملف السوريين المتواجدين على الأراضي العراقية منذ أحداث سوريا، ضمن مخيمات أربيل والسليمانية ودهوك، والمخيمات الأخرى المتفرّقة في المحافظات العراقية”.

ونقل البيان عن الأعرجي، قوله ان “هدف الحكومة العراقية هو عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم أو من يختارونه من البلدان، بعد توفر الظروف المناسبة”، مشيرا الى أن “ظروف العراق الاقتصادية الحالية لا تؤهله لاستقبال اللاجئين” .

وبيّن الأعرجي أن “الحكومة العراقية مستعدة للتعاون في عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم”، لافتا الى ان “واجب الحكومة توفير الحماية لهم لحين تهيئة ظروف عودتهم” .

وأوضح الأعرجي، أن “مستشارية الأمن الوطني تدعم عمل وزارة الداخلية في بغداد وإقليم كوردستان ، لما تقوم به من جهد بخصوص اللاجئين السوريين” .

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