أشجار الزيتون السورية تثمر في كوردستان العراق

يفتخر “سليمان شيخو” وهو رجل أعمال كوردي يتحدر من سوريا، بفتح مشروع لإنتاج زيت الزيتون من أشجار جاء بها من بلدته “عفرين” لتثمر اليوم على أرض إقليم كوردستان العراق.

وبجهود هذا الرجل تغطي تلال اقليم كوردستان الآن عشرات الآلاف من أشجار الزيتون التي تمتد جذورها في أرض جديدة بعد نقلها من حقول في سوريا المجاورة.

ويقول شيخو (58 عاماً)، الذي بدأ بنقل أشجار الزيتون من مسقط رأسه عفرين عام 2017 إلى كوردستان العراق، لوكالة فرانس برس “هذا العام كان عام خير”.

وأضاف، وهو يشير إلى أشجار زيتون ترسم خطوطاً طويلة نحو الأفق “في هذه المزرعة عندي 42 آلف شجرة زيتون كلها جلبتها في عامها الثالث، من عفرين”، الواقعة في شمال غرب سوريا.

لكن مهمة شيخو أصبحت معقدة بعدما سيطرت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها على عفرين، بداية عام 2018.

وللمفارقات أطلق أسم “غصن الزيتون” على تلك العملية التي أدت لنزوح عشرات الآلاف من سكان عفرين، الكثير منهم كانوا يعملون منذ عقود في إنتاج زيت الزيتون في ظل مناخ بلدتهم المعتدل.

ويملك شيخو الذي يعد من الجيل الرابع بين مزارعي الزيتون في عفرين، أربعة آلاف شجرة عمرها أكثر من قرن، ودفع ذلك رجل الأعمال هذا الذي كان يرأس اتحاد عفرين لإنتاج الزيتون، للعمل بإنتاج زيت الزيتون.

وتولى شيخو نقل بعض أشجاره بطريقة رسمية وهرّب أخرى عبر الحدود المشتركة بين البلدين وتسيطر عليها سلطات كردية مستقلة على الجانبين.

ورغم بيع كثير من تلك الأشجار لفلاحين من مناطق متفرقة في اقليم كوردستان، ترتفع أخرى الآن بعدما أعاد زراعتها في بستانه الذي يمتد بين منازل صيفية فاخرة قرب مدينة أربيل، عاصمة اقليم كوردستان العراق.

ويعد الزيتون جزءاً رئيسياً على مائدة الطعام في بلاد الشام، كما يستخدم زيت الزيتون في الطبخ ومع المقبلات بينها الحمص المعروف.

ويستخدم الزيتون الخام المتبقي من عمليات إنتاج الزيت، لصناعة قطع صابون نباتي مميز.

كما تعتبر شجرة الزيتون في العراق والمنطقة كما هي النخلة، مباركة ويفضل زراعتها في المنازل.

لكن الحرارة المرتفعة ووجود مساحات صحراوية واسعة في العراق تقلص وبشكل كبير من زراعة أشجار الزيتون، ما دفع أهل العراق منذ زمن بعيد الى استيراد زيت الزيتون من لبنان أو سوريا وتركيا، لكن ثمنه بالتأكيد مرتفع، ولتغيير هذه المعادلة كان لا بد من تحقيق إنتاج محلي.

من جانبه، يشعر شيخو براحة كبيرة لأن الأرض التي يزرعها قرب أربيل، خَصبة مثل التي في مسقط رأسه، مع الفارق في درجات الحرارة التي ترتفع أكثر، ما يتطلب وجود أنظمة ري أكثر فاعلية.

وتجنى محاصيل الزيتون مرتين كل العام، في شباط وتشرين الثاني.

وبنى شيخو المولع بشجرة الزيتون، معصرة يتم فيها فصل الزيتون عن الأغصان والأوراق ثم يحفر، بعدها تُعصر الحبات للحصول على زيت كثيف تفوح منه رائحة مميزة.

وقال شيخو بفخر واضح “أنتج 23 كيلوغراماً من زيت الزيتون من كل مئة كيلوغرام من حبات الزيتون”.

وكان إنتاج زيت الزيتون محدوداً في العراق لكنه بدأ بالازدهار بعد توافد نازحين سوريين هرباً من الحرب التي اندلعت في بلادهم منذ نحو عشر سنوات، وبعد انطلاق مشروع شيخو.

وفي عام 2008، لم يكن في الاقليم سوى نحو 169 ألف شجرة زيتون وفقا لوزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان.

لكن بعدما استثمرت الوزارة نحو 23 مليون دولار في عمليات لاستيراد وزراعة هذه الشجرة ارتفع عددها ليصل اليوم إلى نحو أربعة ملايين شجرة زيتون في الاقليم وفقا لتقديرات حكومة كردستان العراق.

كما يوجد الآن ست معاصر زيتون أغلب العاملين فيها أكراد من بلدة عفرين السورية .

ويرى شيخو، أن الأرض التي يزرعها حالياً ستكون أكثر انتاجاً في المستقبل، مضيفاً أنه بالعمل الجاد وخبرة مزارعي عفرين، سيخلقون مستقبلاً مشرقاً جداً للعمل في الزيتون”.