استئناف بناء جامع الموصل الكبير بعد 20 عاماً من التوقف

بات جامع الموصل الكبير غير المكتمل قيد الإنشاء مرة أخرى.

يقوم ديوان الوقف السني العراقي بتمويل مشروع المسجد، الذي ظل غير مكتمل لما يقرب من 20 عامًا.

وتم تكليف شركة المقاولات اليابانية “جاديكس” بأعمال البناء.

كان من المفترض أن يبدأ العمل عام 2013، لكن المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق أخرته.

وسيوفر المشروع فرص عمل لحوالي 500 شخص في المدينة، كما يقول المهندس مروان يونس، القائم بأعمال مدير شركة جاديكس.

تقول الشركة إنها ستستخدم تقنيات جديدة في الإضاءة لكتابة كلمات الأذان في السماء أثناء أوقات الصلاة.

الجامع هو أكبر مسجد في المدينة، وكان يسمى مسجد صدام في السابق، على اسم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 75 ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحة قاعة المسجد 6000 متر مربع، ويتسع لـ 5000 شخص.

وبالإضافة إلى المسجد، يضم الموقع أيضًا قاعة اجتماعات كبيرة، وقاعة مناسبات، ودار ضيافة من ثلاثة طوابق، ومنزلين للأئمة، ومنازل لموظفي المسجد.

للمسجد بنيته التحتية الخاصة؛ بما في ذلك محطات تنقية المياه، ومحطة توليد الكهرباء، ومراكز معالجة مياه الصرف الصحي.

وبدأ تشييد المسجد في منتصف التسعينيات، لكن تعطلت الأعمال بسبب عدم الاستقرار في البلاد.

يقع المسجد في منطقة ثقافة شرقي الموصل، ويطل على نهر دجلة بالقرب من موقع نينوى الأثري.