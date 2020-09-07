رسمياً.. الهند تقفز إلى المركز الثاني عالميا بإصابات كورونا

قفزت الهند، إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة، متخطية البرازيل.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 90802 إصابة جديدة، وبهذا يصبح مجموع الإصابات في البلد الآسيوي 4.204.614 حالة.

كما تم تسجيل 1016 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد في الهند، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71642.

وتجاوزت الهند إصابات البرازيل المقدرة بنحو 4.12 مليون إصابة، لكنها لا تزال بعيدة عن الولايات المتحدة التي رصدت حوالي 6.25 مليون حالة.

وتسجل الهند أكبر حصيلة يومية في حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 منذ نحو شهر، حيث تسعى حكومتها لفتح الأنشطة التجارية لإنعاش اقتصاد يعاني من انكماش حاد.